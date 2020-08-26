Keşif sahasının sahibi de işletmesi de TP’nin olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri’nin (TP) milli bir kuruluş olduğunu belirterek, “(Karadeniz’deki keşif) Bu sahalarda operasyon da bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sahibi de işletmesi de TP’nin olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Birinci sırada yer aldı

Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Karadeniz’deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bunun 2020’de denizlerde açıklanan keşiflerde birinci sırada yer aldığını söyledi. Bütün ilk keşif duyurularının ilk kuyunun keşfiyle birlikte yapıldığının altını çizen Dönmez, bundan 1-2 sene önce ABD’li şirket Exxon Mobil’in Kıbrıs’ın güneyinde ilk bulduğu sahanın keşfini ilan ederek bu kuyudan elde edilen rakamları verdiğini ifade etti. Dönmez, tahmin konusunda yukarı yönlü bir revizyon olabileceğinin ve çalışma yürütülen sahanın verimli olduğunun altını çizdi. Daha önce 800 milyar metreküplük keşif iddialarının gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Dönmez, “Bu rakamı kim nereden aldı, hesap etti bilmiyoruz. Biz de kimseyle paylaşmadık. 800 milyar metreküp bulsak onu ilan ederdik. O veriye itibar etmiyorum. Sakarya gaz sahasının potansiyeli ortada. Ümit ederiz ki bu rakamlara da ulaşırız ancak bugünden bir şey söylemek çok sağlıklı olmaz” diye konuştu.

Emeklilik iddiaları

Dönmez, TP’de zorla emekliye sevk gibi bir uygulamanın olmadığını da vurgulayarak, “İddia edildiği gibi deneyimli olanlar emekliye sevk edilmedi. O zaman nasıl bulduk bunları?” açıklamasında bulundu. Dönmez, TP’nin milli bir kuruluş olduğunu anımsatarak, “(Karadeniz’deki keşif) Bu sahalarda operasyon da bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sahanın tamamı bize ait. Orda işlerin büyük kısmını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için tabii ki hizmet alacağız. Sahibi de işletmesi de TP’nin olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

200 KM hat gerekiyor

Karadeniz’deki keşfin ardından ilk kuyuyla maliyet hesaplamanın oldukça güç olduğuna dikkati çeken Dönmez, “200 kilometrelik bir boru hattı döşememiz gerekiyor. Kıyıda yapılacak terminalin özellikleri çıkacak ona göre projelendirme ve mühendislik çalışmaları yapılacak. Sona maliyet çıkacak ona göre de gazın maliyeti hakkında konuşabiliriz. Her halükârda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacak. Türkiye’deki vatandaşlarımız gazı daha ekonomik kullanır hale gelecekler” dedi.