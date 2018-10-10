Kesede sağlık var



Kışın ılık su, yazın soğuk su ile keselenmek tende dirilik, canlılık vesilesi oluyor. Selülit kadınları moral olarak etkileyen ve onlarda daha çok görülen bir rahatsızlık.

Selülitten kurtulmak için çoğu hanım rejim yapmaya çabalıyor. Oysa rejim yaparak selülitlerden kurtulamazsınız. Diyetle hallolmaz. Hatta yanlış bir diyet, selülit oluşumunu hızlandırabilir. Konunun zayıflamakla ilisi yok çünki. Nice zayıf hanım da selülitten yakınır.

Bütün kadınlarda görülme oranı % 80-90. Hatta genç kızlarda bile oluşabiliyor. Buna karşılık kilolu bir hanım da olmayabiliyor.

Selülitlere karşı uzun ve bol yürüyüşler yapmalısınız. Kollarınızı çalıştırmalısınız. Bol sıvı almalısınız.



Ve kese yapmalısınız. Keselenmek yaz kış cildinizi diri tutacaktır. Kan dolaşımınızı hızlandıracak, selülit oluşumunu engelleyecektir. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var: Keselenmek selülite karşı tedbirdir. Tedavi değildir. Yaygın şekilde selüliti olanlarda durumun tamamen giderilmesi mümkün olamaz. Ama kabul edilebilir, teselli olunacak düzeye geriletebilirsiniz.

Tuzu mümkün olduğunca azaltın.

Yemek aralarında sıvı gıda almayın.

Kola, kahve, oralet, nescafe, alkol gibi içeceklerden kaçının



Peynirlerinizi suda beklettikten sonra yemeyi tercih edin ki tuzu azalsın.

Pirinç, havuç, patates su tuttuğu için yememeye çalışın.



Şeker ve tatlıdan uzak durun. Son bir not, öyle sauna falan gibi tercihler de selülite fayda etmez.

Selülit için bitkisel yağ karışımı: Yarım tatlı kaşığı zeytinyağı, 10 damla biberiye yağı, 11 – 12 damla kekik yağı, 10 portakal yağı, yarım tatlı kaşığı susam yağını cam bir kasede iyice karıştırın. Banyo yapmadan önce selülitli bölgeye masaj yaparak iyice yedirin. 15 -20 dakika bekleyin ve selülitli bölgeyi kızarıncaya kadar keseleyin. Daha sonra duş jeli yada sabun kullanmadan ılık su ile duşunuzu alın. Bu işlemi haftada 3 kere tekrar edin.