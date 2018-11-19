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Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatı tekrare başladı

Irak Kuzey Petrol şirketi, bir yıldan uzun bir süre önce askıya aldığı Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatını tekrar başlattı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatı tekrare başladı

Irak Kuzey Petrol şirketi, bir yıldan uzun bir süre önce durdurduğu Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatını yeniden başlattı.

Türkiye'ye petrol sevkiyatı Bağdat'taki merkezi hükümet ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki gerilim nedeniyle bir yıldan uzun bir süre önce durdurulmuştu. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kerkük'ten Ceyhan'a şu anda günde ortalama 50,000-60,000 varil sevkiyat yapılıyor, miktar artacak ancak ne zaman ve ne kadar artacağı belli değil. Hattan 2017'nin bazı aylarında günde 300,000 varile kadar sevkiyat yapılmıştı.

Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asim Cihad, "Günde 50-100,000 varil arasında Kerkük sevkiyatlarının yeniden başlaması, Irak'ın toplam ihracatını artırmayacak, çünkü kuzeydeki rafinerilerin bazılarına petrolü güney petrol sahalarından karşılayacağız" dedi. Cihad "Dengeli olacağız ve bu da kuzey rafinerilerinden bazılarına petrol tedarik eden Kerkük sevkiyatlarının güneyden karşılanması anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'ye petrol sevkiyatının tekrar başlaması Irak hükümeti ve Kürt yönetimi arasındaki anlaşmazlığı gidermek için iki tarafa da baskı yapan ABD hükümeti için bir kazanım niteliğinde. ABD bu ay tekrar başlattığı İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların ardından İran kaynaklı küresel petrol arz sıkıntısını gidermeye çalışıyor.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
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