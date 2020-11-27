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Aktüel Kerkük'teki kamplara sığınan 900 iç göçmen evlerine döndü
Aktüel

Kerkük'teki kamplara sığınan 900 iç göçmen evlerine döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:42:21 -
Kerkük'teki kamplara sığınan 900 iç göçmen evlerine döndü

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl önce yerlerinden edilen ve Irak'ın Kerkük kentindeki kamplarda yaşayan 900 iç göçmenin kentin güneyindeki kurtarılan bölgelere döndükleri belirtildi.

Kerkük Göç ve Göçmen Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneydoğusundaki Leylan Kampı'nda bulunan 900 iç göçmen Havice ilçesi yakınlarındaki evlerine döndü.

Açıklamada, iç göçmenlerin evlerine geri dönüşü için yol masrafları ve DEAŞ saldırılarında tahrip edilen evlerinin onarımı için gereken maddi desteğin sağlanacağı aktarıldı.

Kerkük'te halihazırda bir göçmen kampının bulunduğu ve bu kampın da yılbaşından önce kapatılacağı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2017'de tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.

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