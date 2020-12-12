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Aktüel Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 5 sığınak imha edildi
Aktüel

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 5 sığınak imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:37:15 -
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 5 sığınak imha edildi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüte ait 5 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal polis gücü tarafından Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyonun Garha Gazan Vadisi yakınlarında yapıldığına dikkati çeken Nuri, bölgede terör örgütü DEAŞ mensuplarının kullandığı 5 sığınağın imha edildiğini söyledi.

Nuri, sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​​​​​Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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