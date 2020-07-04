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Aktüel

Kerkük'te sağlık sistemi çöküşe doğru gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:42:49 -
Kerkük'te sağlık sistemi çöküşe doğru gidiyor

KERKÜK (AA) - Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Irak'ın Kerkük kentinde etkisini giderek artırdığını ve kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini bildirdi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret etti.

Kerkük'te Kovid-19'un etkisini giderek artırdığını belirten Salihi, bu yüzden kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini vurguladı.

Salihi, hastane ve sağlık merkezlerinin yetersiz kalmasından dolayı kentte ortalama günlük 5-10 arası hastanın öldüğünü kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarına oksijen tüpü bile temin edilmediğini belirtti.

Salihi, terör örgütü DEAŞ ve iç savaşlar yüzünden sağlık altyapısının olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Kentteki yerel hükümet ve Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu ifade eden Salihi, Kerkük'te toplu ölüm faciaları yaşanmasından endişe duyduklarını aktardı.

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