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Aktüel Kerkük'te petrol kuyularına düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı
Aktüel

Kerkük'te petrol kuyularına düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:58:44 -
Kerkük'te petrol kuyularına düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Habbaza petrol yatağındaki iki kuyuya geçen hafta düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Irak Meclisi Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanı Heybet Halbusi, Habbaza petrol yatağında incelemelerde bulunarak yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

Halbusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki petrol kuyusuna düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayda kuyuların güvenliğinden sorumlu kişilerin ihmali olduğuna ilişkin tespitlerde bulunduklarını aktaran Halbusi, petrol alanlarının daha iyi korunması gerektiğini belirtti.

Halbusi, Kerkük'teki Habbaza başta olmak üzere tüm petrol alanlarının korunmasıyla ilgili yeni güvenlik planı hazırlanacağını kaydetti.

- Rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor

Öte yandan Kuzey Petrol Şirketi Müdürü Muhammed el- Meşayihi, DEAŞ saldırısına hedef olan 33 numaralı kuyuda çıkan yangının söndürülmesi için Kuzey Petrol Şirketine bağlı itfaiye ekiplerinin tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Saldırı sonrası üretimin durması nedeniyle zararın günlük 100 bin varil petrol olduğu bilgisini veren Meşayihi, bölgede etkili olan sert rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük'te bulunan Habbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kuzey Petrol Şirketine bağlı ekipler, 44 numaralı kuyudaki yangını söndürmüştü.

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