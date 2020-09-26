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Aktüel Kerkük’te Osmanlı ayakta!
Aktüel

Kerkük’te Osmanlı ayakta!

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bulunan ve 1883 yılında yapımı tamamlanan tarihi Osmanlı Köprüsü, 137 yıldır ayakta. Mimari yapısı, sağlamlığı ve tasarım estetiğiyle dikkat çeken tarihi köprü için Kerküklü araştırmacı Hassun, “Mimari bir zekayla yapılmış” diyerek ilginç bilgiler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:27:00 -
Kerkük’te Osmanlı ayakta!

Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yapısının yanı sıra mimari alanındaki büyüklüğü de yüzyıllar geçse de ayakta duran eserlerle kanıtlanıyor. Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bulunan ve 1883 yılında yapımı tamamlanan tarihi Osmanlı Köprüsü, halen varlığını koruyor. Eskiden “Kerkük’ü Bağdat’a bağlayan köprü” olarak bilinen köprü, çevre halkının her yıl bahar ayında piknik için uğrak yerleri arasında bulunuyor. Dakuk çayı üzerinde kurulu ve tarihte ticaret kervanlarının Irak’ın kuzeyinden güneyine yaptıkları yolculuklarda kullanılan köprü halen ulaşımda kullanılıyor. Yöre halkı, mimari yapısı, sağlamlığı ve tasarım estetiğiyle dikkati çeken köprünün bulunduğu bölgenin kalkınarak turizme açılmasını istiyor. Kerküklü araştırmacı ve yazar Münevver Hassun, “Osmanlı döneminde Bağdat Valisi Mithat Paşa tarafından 1870’li yılların başında temeli atılan köprünün 1883’te açılışı yapıldı” dedi. Köprünün İstanbul’dan gelen Türk mühendisleri tarafından yapıldığını aktaran Hassun, dönemin tanınmış inşaat ustalarından Fathullah usta gibi çok sayıda Kerküklünün bu mimarı yapının inşaatında yer aldığını söyledi.

365 metre uzunluğu, 1 yıla işaret

Tarihi köprünün zeka ürünü bir yapı olduğunu belirten Hassun, “Mimari bir zeka ile yapılan köprü, kendine özgü özellikler taşımaktadır. Örneğin 12 gözden oluşması yılın 12 ayına, 365 metre uzunluğunun yılın 365 gününe ve eninin 7 metre olması haftanın 7 gününe işaret etmektedir’’ ifadesini kullandı. Hassun, köprünün yıllardır bozulmadan sağlam durduğunu, yapılışının üzerinden 137 yıl geçmesine rağmen hâlâ kullanılır olması ve dimdik ayakta durmaya devam etmesinin Osmanlıların imardaki sağlamlığını yansıttığını dile getirdi. Bu köprünün çevre halkının her yıl bahar ayında piknik için uğrak yerleri arasında olduğunu belirten Hassun, hükümetin bölgeye daha önem vermesini, ve kültür turizmine kazandırmasını istedi.

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