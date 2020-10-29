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Aktüel Kerkük'te Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki konvoyu
Aktüel

Kerkük'te Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki konvoyu

Kerkük'te genç bir grup "Muhammed Resulullah" yazılı pankartlarla süsledikleri yaklaşık 100 araçlık konvoyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a karşı tepki gösterisi düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:15:53 -
Kerkük'te Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki konvoyu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ile bazı yöneticilerin Hazreti Muhammed'i hedef alan tutumuna karşı tepki amacıyla konvoy düzenlendi.

Kentin başta Bağdat Yolu semti olmak üzere çeşitli bölgelerinde vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Vatandaşlar, Macron ile bazı Fransız yöneticilerin Hazreti Muhammed'i hedef alan tutumunu ''Önderimiz Muhammed Resulullah'' sloganları atarak protesto etti.

Kendilerine Hazreti Muhammed Medresesi ismi veren Kerküklü genç bir grup, ''Muhammed Resulullah'' yazılı pankartlarla süsledikleri yaklaşık 100 araçlık konvoyuyla kentte tur attı.

Kerküklü Faris Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dünyasının bayramlarından birini yaşadığını belirterek,''Hazreti Muhammed'in doğumunu tüm insanlık için bir müjde, Mevlid Kandil'ini de bayram olarak görüyoruz.'' dedi.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki olarak kentin her yerinde bayram havası estiğine dikkat çeken Ahmed, Mevlid Kandili'nden dolayı her yer yerde kutlama ve sevinç etkinlikleri olduğunu söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer bölgelerinde başta Macron olmak üzere Fransa'nın İslam'a yaklaşımına karşı tepki gösterileri düzenlenmişti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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