  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı iki petrol kuyusu beş gündür yanıyor
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı iki petrol kuyusu beş gündür yanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:35:56 -
Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı iki petrol kuyusu beş gündür yanıyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Habbaza petrol kuyularında beş gün önce düzenlenen DEAŞ saldırısı sonrası çıkan yangın söndürülemiyor.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol kuyularında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırı sonrası çıkan yangının beş gündür söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

İki kuyudaki yangını kontrol altına almak için günlerdir devam eden çabalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ancak tam anlamıyla başarı sağlanamadığını aktaran Abdurrezzak, söz konusu kuyularda aşağıdan yukarıya doğru etkili olan güçlü gaz basıncının büyük alev toplarının oluşmasına yol açtığını ifade etti.

Abdurrezzak ayrıca yangının söndürülmesi için ellerindeki tüm teknik imkanları kullandıklarını ve Kuzey Petrol Şirketi İtfaiye ekiplerinden de gerekli desteği aldıklarını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Habbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi

Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken ekonomistlerden çarpıcı uyarılar geliyor.
Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı
Dünya

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı

Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, bölgede rahat durmuyor. Rusya, dün yaşanan bir gelişmeyi dünya ile paylaştı...
Rusya'dan skandal Karabağ hamlesi: Bölgeye getirdi
Gündem

Rusya'dan skandal Karabağ hamlesi: Bölgeye getirdi

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'a yerleşen Rus Barış Gücü komutanı Korgeneral Rustam Muradov'un bölg..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay