Kerkük'te DAEŞ saldırısı! Uzaktan kumandayla patlattılar
Irak-Kerkük'te DAEŞ'li teröristlerce Irak ordu gücüne ait devriye aracına düzenlenen saldırıda 3 askerin yaralandığı belirtildi.
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde DAEŞ'li teröristlerce Irak ordu gücüne ait devriye aracına düzenlenen saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Vadi Şay yakınlarında daha önce DAEŞ'li teröristlerce yol kenarına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, patlamanın bölgenin güvenliğini sağlayan Irak ordu gücüne ait devriye aracının geçişi sırasında meydana geldiği ve 3 askerin yaralandığı ifade edildi.
Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.