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Kerkük Vilayet Meclisi Başkanına görevden uzaklaştırma

Irak'ta, Kerkük Vilayet Meclisi Başkanı Rebvar Talabani, yaklaşık 10 aydır vazifesinin başında bulunmadığı için görevden uzaklaştırıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 13:11
Kerkük Vilayet Meclisi Başkanına görevden uzaklaştırma

Kerkük Vilayet Meclisi Üyesi Maan Hamdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bakanlar Kurulunun kararıyla Kerkük Vilayet Meclisi Başkanı Rebvar Talabani, görevden el çektirildi." dedi.

Hamdani ayrıca, Iraklı güçlerin Kerkük'ü kontrol altına aldığı 16 Ekim 2017'den bu yana görevini yerine getirmediği için Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) mensup Başkan hakkında tutuklama kararı çıktığını ifade etti.

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:11
  1. Kerkük Vilayet Meclisi
  2. Rebvar Talabani

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