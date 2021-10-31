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Dünya Kerkük sınırı yakınında DAEŞ saldırısı! 2 Peşmerge hayatını kaybetti
Dünya

Kerkük sınırı yakınında DAEŞ saldırısı! 2 Peşmerge hayatını kaybetti

Terör örgütü DAEŞ'in, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 00:08:00 -
Kerkük sınırı yakınında DAEŞ saldırısı! 2 Peşmerge hayatını kaybetti

Terör örgütü DAEŞ'in, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, Peşmerge güçlerine yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, DAEŞ'in Kerkük sınırında gerçekleştirdiği saldırıda 2 Peşmergenin öldüğü duyuruldu.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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