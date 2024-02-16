Kerhaneci Manukyan’ın oyununa tepki yağıyor

Bundan 24 yıl önce ölen ve Karaköy Zürafa Sokak’ta bulunan 42 tane genelevin 38’inin sahibi olan Matild Manukyan’ın rezil hayatı tiyatro adı altında sahnelere taşındı. Asla “Hıristiyan fahişe” çalıştırmayan ve yurtdışından getirdiği küçük kızları önce İstanbul’daki müftülüklere götürüp, “ihtida” töreni düzenleyerek Müslüman yapan genelev patroniçesi Manukyan’ın hayatının anlatıldığı iğrenç oyun Alanya Belediyesinin Kültür Merkezi’nde 19 Şubat’ta sahnelenecek. Oyunda, Manukyan’ın bu ülkenin kızlarının bedenlerinden kazandığı parayla elde ettiği serveti ve vergi rekortmenliğine vurgu yapılıyor. Bahar Hacıbektaşoğlu’nun yazıp oynadığı ve Kültür Bakanlığının onayıyla sahnelenen tek kişilik skandal oyunla kerhaneci Manukyan’ın kirli hayatı aklanıyor. Skandal oyun infiale sebep olurken, Alanya Dayanışma Platformu’nca yapılan açıklamada, “Bakanlığın izniyle, Alanya Belediyesi’nce ‘insan müsveddesi’ bile diyemeyeceğimiz bir kadının, ahlaksız hayatını anlatan bir tiyatro oyununun sahnelenecek olması Türk toplumuna savaştır. Bir an önce bu rezaletin durdurulmasını istiyoruz” denildi.