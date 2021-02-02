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Kadın - Aile Kerevizli nohut yemeği tarifi | Kerevizli nohut yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kerevizli nohut yemeği tarifi | Kerevizli nohut yemeği nasıl yapılır?

Besin deposu sebzelerin bir araya gelerek nefis uyum sağladıkları sulu yemeklerden bir tanesi olan kerevizli nohut yemeği lezzetiyle merak uyandırıyor. Pratik tarifiyle lezzetine doyum olmayan kerevizli nohut yemeği için sofralarınıza yer açabilirsiniz. Peki, kerevizli nohut yemeği nasıl yapılır? Kerevizli nohut yemeği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:50:00 -
Kerevizli nohut yemeği tarifi | Kerevizli nohut yemeği nasıl yapılır?

Kerevizli nohut yemeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2,5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane soğan, 1 tane havuç, 1 yemek kaşığı un, 1 bağ kereviz sapı, 2 tane kereviz, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2,5 bardak su

Kerevizli nohut yemeği nasıl yapılır?

Soğanları yemeklik olarak doğradıktan sonra havucu yarım ay şeklinde, kereviz saplarını ve kerevizi de irice doğramalısınız.

Tencereye sıvı yağı koyup önce soğanları ilave edip hafifçe sotelemeniz gerekir. Daha sonra havuçları ilave edin. Unu üzerine ekledikten sonra karıştırarak kavurmaya devam edebilirsiniz.

Kereviz saplarını ve kerevizi ekledikten sonra karıştırıp biraz daha sotelemeniz gerekir. Daha sonra nohutları da ekleyin. Üzerine de baharatları ve suyunu ilave ettikten sonra 25 dakika orta ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirmelisiniz. Artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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