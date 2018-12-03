Kerevizin faydaları nelerdir?

Birçok insan, kerevizin gevrek yeşil saplarının yalnızca suyla dolu olduğunu, gerçek besinsel değerlerinin olmadığını düşünüyor. Ancak böyle bir varsayım yanlış; kereviz, vücudumuzun sağlıklı kalması için gereken besleyici maddelerle, vitaminlerle, antioksidanlarla doludur.

Daha fazla kereviz yemek beraberinde birçok pozitif değişimi getirir. Örneğin yapılan araştırmalara göre her gün kereviz yemek, göz sağlığının korunmasına ve güçlenmesine ve hatta gözlerin daha beyaz ve parlak görünmelerine yardımcı oluyor. Doğal olarak görünüş tazeleniyor ve gençleşiyor. Artı olarak, görüş ne kadar iyi olursa, gözlerinizi daha az yorar ve daha az kısarsınız.

ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİLER

Kerevizin yapısında, anti-inflamatuar yararları olduğuna inanılan polisakkaritler bulunur. Serbest radikal hasarına karşı savaşan antioksidanlar da içerir; bu radikaller, iltihaplanma ve kanser, eklem iltihabı gibi hastalıkların temel sebeplerindendir. Dahası sindirim yollarında iltihaplanma olan ülseratif kolit, chron hastaları, kerevizden ciddi şekilde faydalanabilirler; çünkü içerdiği antioksidanlar, bu hastalıkları etkili bir biçimde tedavi edebiliyor.

HASARI HÜCRESEL SEVİYEDE ONARIR

Kerevizin yapısında ondan fazla antioksidan türü bulunur – flavanoid, K vitamini, lunularin gibi. Bu antioksidan maddeler, oksidatif stresin doğal yollarla aşılmasına ve vücudumuzun serbest radikallerden arınmasına yardımcı olur; böylelikle hücrelerimiz, kan damarlarımız ve organlarımız için korunma sağlanmış olur.

VÜCUT SICAKLIĞINI DÜZENLER

Kerevizin yüksek su ve elektrolit içeriği, vücudumuzu sıcak günlerde hem nemlendirip hem de serinleterek vücut sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olur.

ÜLSERİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAR

Kereviz, midedeki ya da ince bağırsaktaki küçük, ağrılı yaraların yani ülserin oluşumunu engeller; çünkü yapısında sindirim sisteminin zarını koruyan belirli bir etanol türü bulunur. Yapılan araştırmalara göre, kereviz, mide zarındaki ülser ve yırtılmalara karşı korunmada kritik olan mide mukozasının miktarını ciddi şekilde artırıyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ENGELLENMESİNE YARDIMCI OLUR

Kereviz, bu bakımdan yaban mersinine benzer – ürik asit seviyesini artırırken idrar üretimini de uyarır. Bu özelliği, üreme ve sindirim sistemlerindeki bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede mükemmel bir yardımcı olmasını sağlar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kerevizin her sapında yalnızca 10 kalori bulunur; aynı zamanda da tamamen doğal, vitamin ve besleyici madde deposudur. Metabolizmanın düzenlenmesine ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olur; böylelikle geç saatlerde sağlıksız seçeneklerle atıştırma ihtiyacınızı azaltır.