Kereviz çorbası yapılışı | Tüm ailenizin damaklarını şenlendireceğiniz bir çorba tarifi arıyorsanız; bugün listenize kerevizi ekleyebilirsiniz. Peki, kereviz çorbası nasıl yapılır?

Kereviz çorbası tarifi

Malzemeler:

1 adet kereviz

1 adet havuç

1 adet patates

1 litre sıcak su (Tavuk suyu kullanabilirsiniz)

Tuz

Tereyağı

Maydanoz

Terbiyesi için:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Kereviz çorbası nasıl yapılır?

Kereviz, havuç ve patatesleri soyup küp küp doğrayın.

Kerevizin yapraklarını da yıkayıp ince ince doğrayın.

Bir litre su ya da tavuk suyunu tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Ardından sebzeleri tencereye alın ve yumuşamasını bekleyin.

Bir kaseye un ve yumurtayı bir kasede çırpın. Kaynayan çorbadan 1 çay bardağı su alıp terbiyeye ekleyin.

Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye ilave edin. Tüm malzemeler yumuşayınca tereyağı, tuz ve maydanozu ekleyip 5-10 dakika daha çorbayı kaynatın.

Kereviz çorbasını limon suyu ve kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.