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Ekonomi

Kerevitaş’tan 1.4 milyar liralık ciro yeni ürünleriyle liderliğini korudu

Yıldız Holding bünyesinde olan taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önde gelen şirketi Kerevitaş’ın 2020 yılının ilk altı ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artışla 1 milyar 382,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kâr 327,4 milyon liraya yükselirken, FAVÖK ise 195,2 milyon lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:56:00 -
Kerevitaş’tan 1.4 milyar liralık ciro yeni ürünleriyle liderliğini korudu

Kerevitaş’ın markalarından, dondurulmuş gıda sektörünün lider markası SuperFresh, yılın ilk yarısında inovatif ürünleriyle büyüme stratejisini sürdürdü ve pazar payını üç puan artırdı. Unlu ürünler segmentinde Türkiye’de ilk ‘Taş Fırın Pizza’ ve ‘Tava Böreği’ alternatiflerini tüketicinin beğenisine sunan SuperFresh’in, tost makinesinde pişen inovatif ürünü Pizza Tost, yerel lezzetlerde Talaş Böreği, tatlı segmentinde ‘Çikolatalı Pasta’ ve dünya mutfağından ‘Falafel’ ürünleriyle öne çıktı. Dondurulmuş sebze segmentinde ise brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve kış türlüsü lansmanları gerçekleştirildi.

Besler son üç yılın en yüksek pazar payına ulaştı

Sektörünün açık ara lider firması olan Besler, ikinci çeyrekte Türkiye’de toplam pazarda yüzde 57, markalı ürünler pazarında yüzde 67 ciro payıyla son üç yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Pazar, geçen yılın aynı dönemine göre ciroda yüzde 29 büyürken, Besler yüzde 33 büyüme oranıyla başarılı bir performans gösterdi. Besler’in bu dönemde elde ettiği bu başarının itici gücü, Bizim Yağ ve Teremyağ’ın yüksek performansı oldu. Toplam pazarda ve paket pazarında lider olan Bizim Yağ, bir önceki döneme göre cirodaki payını yüzde 42’ye yükseltirken, kâse margarin pazarının lideri Teremyağ ise ciroda yüzde 49,3’lük paya ulaştı.

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