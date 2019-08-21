Kerevitaş, ihracatını artırarak büyüdü

Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önde gelen şirketlerinden Kerevitaş Gıda Sanayi, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan bilgilere göre şirketin 2019’un ilk yarısındaki konsolide FAVÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 oranında artarak 198,3 milyon liraya ulaştı. Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 74,8 milyon lira FAVÖK elde ederken; Yağ İş Biriminin FAVÖK’ü ise 123,5 milyon lira oldu. Kerevitaş, 2019 yılının ilk yarısında, konsolidede 180,1 milyon lira ihracat ve 1 milyar 281 milyon liralık ciro gerçekleştirdi. 2019 yılının ikinci çeyreğinde ihracatın etkisiyle büyümesini devam ettiren şirket, iki bini aşan çalışanıyla ekonomiye destek sağlıyor. Ürünlerini 6 kıtada, 70’den fazla ülkeye ihraç eden Kerevitaş’ın yıl sonuna kadar yeni atılımlara imza atması bekleniyor.