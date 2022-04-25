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Spor Kerem olmasa Cim-Bom küme düşecekti!
Spor

Kerem olmasa Cim-Bom küme düşecekti!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle takımını küme düşmekten kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 12:25:00 -
Kerem olmasa Cim-Bom küme düşecekti!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle takımını küme düşmekten kurtardı.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun tek golü ile 3 puanla ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray, 47 puanla 11. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar, tarihinin en kötü sezonunu yaşasa da genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, takımına yaptığı katkı ile adından sıkça söz ettiriyor.

Bu sezon G.Saray 49 resmi maça çıkarken Kerem ligde 33, Avrupa’da 14, Türkiye Kupası’nda da 1 kez olmak üzere 48 resmi maçta oynadı.

45 golün 22'si Kerem sayesinde

Sadece 1 maç kaçırırken, toplamda 12 gol, 10 asistle 22 gole direkt katkı verdi. Sarı-kırmızılılar bu sezon toplamda 45 gol kaydettti.

23 yaşındaki futbolcu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen bir çok ismi geride bıraktı.

 

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