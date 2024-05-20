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Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a cevap!
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a cevap!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 19:58:00 -
Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a cevap!

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından derbide yaşanan olaylarla ilgili bir açıklamada paylaştı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a cevap verdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o paylaşımı:

'Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.
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Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyon- luğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'

DERBİDE NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi karşılaşmasından önce her iki takım oyuncuları zemini kontrol etmek için sahaya çıkmış, ardından Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere armasını göstermesiyle başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaraylı oyuncular, Mert Hakan'la kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

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