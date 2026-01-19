Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri!
Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamayan Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçı sonrası sert eleştirilere maruz kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni transfer Musaba ve Taslica'nın golleriyle (2) kazanan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu yine etkisizdi.
Sezon başından beri çıktığı 14 lig maçında yalnızca 1 kez fileleri havalandırabilen Kerem, taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.
Spor yorumcusu Sinan Engin de, Kerem'i eleştirenlerden biriydi.
Engin'in yorumu şöyle:
"SANA BÜYÜ MÜ YAPTILAR?"
“Kerem Aktürkoğlu’na büyü mü yaptılar? Kerem, kendine bir kurşun döktürt."
"Kerem Aktürkoğlu futbolu unutmuş gibi oynuyor. Geçmişte oynadığı maçların ve bonservis pahalılığı nedeniyle oynuyor.”
14 MAÇTA 1 GOL
Fenerbahçe formasıyla ligde 14 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.