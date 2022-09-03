Kerem Aktürkoğlu şoku! Bir bu eksikti...

Geçtiğimiz sezonu 13 gol 13 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı hayal oldu. Yeni sezona kötü başlayan genç oyuncu için eleştiriler gelmeye başladı. Adana Demirspor'dan geri dönen Yunus Akgün'ün performansını geçemeyen Kerem için tehlike çanları çalıyor. Okan Buruk'un da performansından memnun kalmadığı Kerem için yeni bir plan yapılabilir. Okan hocanın, Kerem'i 1-2 hafta yedek bırakarak tepkisini koyacağı iddia edildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Takımın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Kerem'in bu sezon gösterdiği kötü performansın ardından eleştiri okları çevrilmiş durumda. Transfer sezonu boyunca adı Avrupa'nın birçok kulübüyle anılan Kerem, tercihini Galatasaray'dan yana kullanıp takımdan ayrılmamıştı.

Geçtiğimiz sezonu 13 gol 13 asistle tamamlayan Kerem'in o performansından eser yok. Okan hocanın da dikkatini çeken bu olayın ardından ne yapılacağı büyük merak konusu oldu. Taraftarların da sosyal medyadan eleştirmeye başladığı Kerem için 1-2 hafta yedek kalma tehlikesi belirdi.