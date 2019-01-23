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Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen Yalovalı gencin stajdaki son seferiydi

Kerç Boğazı'nda yangın çıkan gemilerden birinde stajyer olarak görev yapan ve yangında hayatını kaybeden Sinan Karabulut'un son seferi olduğu ve 10 gün sonra evine döneceği ortaya çıktı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:03
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen Yalovalı gencin stajdaki son seferiydi

Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut'un (22) baba ocağı Yalova'da yas var. Karabulut'un son stajı olduğu ve 10 gün sonra döneceği öğrenildi.

Kerç Boğazı'nda önceki gün Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen 4 Türk mürettebattan Sinan Karabulut'un Yalova'daki babaevinde büyük üzüntü yaşanıyor. Karabulut'un Kadıköy beldesinde bulunan baba ocağına gelen akrabaları ve komşuları taziyede bulundu. Sinan Karabulut'un babası Orhan Karabulut, "Geçen ay görüşmüştük. Çanakkale'deydi, yükleme alanında. 'Baba iyiyim' dedi, 'bir hafta sonra döneceğim' dedi. Nasip işte. Cenab-ı Allah'ın takdiri" dedi.

'Bitirince gelecekti'

Sinan Karabulut'un dayısı Can Özdemir ise "Sinan 22 yaşında, makine dairesinde stajyer olarak çalışıyordu. Bu son stajıydı. 10 gün sonra bitecekti. Son seferiydi. Bunu bitirince gelecekti. Olmadı, nasip değilmiş. Cenab-ı Allah nasip etmedi. Cumartesi annesiyle görüşüyorlar. Ondan sonra bir daha haber alınamadı. Konuşulamadı. Çünkü ulaşım zordu. Cumartesi en son haber aldık. Ölüm haberi dün geldi ama kesin değildi. Sonradan bir liste çıktı ortaya. Listede öldüğü belli oluyordu. Biz hâlâ emin olamadığımız için bir ümittir diye, bugün konsoloslukla görüştük. Konsolosluk bilgiyi verdi. Şirket yetkilisi aradı, boğulmadan, atlamadan dolayı donma sebebiyle öldüğü belirlendi. 4 Türk vatandaşının öldüğü, onların da şu anda Kırım'da kaldığı söylendi. Diyaloglar orada devam ediyor. Cenazeler ne zaman buraya gelir, artık buna devletimiz karar verecek. Bizimle alakalı bir şey yok, biz bekliyoruz sadece" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:03
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