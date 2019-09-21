Kerbela'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı
Irak'ın Kerbela ilinde, bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiyse yaralandı.21 Eylül 2019 Cumartesi 09:18
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Patlamada, araç içinde bulunan bazı kişilerin yandığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.
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