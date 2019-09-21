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Kerbela'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı

Irak'ın Kerbela ilinde, bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiyse yaralandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:18
Kerbela'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamada, araç içinde bulunan bazı kişilerin yandığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:18
  1. Irak Savunma Bakanlığı
  2. İl Sağlık Müdürlüğü
  3. patlama
  4. Kerbela
  5. Irak

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