Kerbela'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı Irak'ın Kerbela ilinde, bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiyse yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Patlamada, araç içinde bulunan bazı kişilerin yandığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

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