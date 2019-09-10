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Kerbela şehitleri dualarla anılıyor

Muharrem Ayı ve Kerbela mesajı yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün Kerbela’nın acısını kalbinin derinliklerinde yaşayan Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görev, Kerbela’yı doğru okumak, doğru anlamak ve doğru dersler çıkarmaktır. Bu açıdan Kerbela’nın bize öğrettiği en büyük mesaj; birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir” dedi.

10 Eylül 2019 Salı 13:22
Kerbela şehitleri dualarla anılıyor

 Ankara 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Kerbela’nın acısını kalbinin derinliklerinde yaşayan Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görevin, Kerbela’yı doğru okumak, doğru anlamak ve doğru dersler çıkarmak olduğunu belirtti.

Erbaş, “Muharrem ayı ve Kerbela” konulu mesajında, bütün Müminleri derinden yaralayan Kerbela’nın, bölgesi, kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları tarifsiz acılara gark ettiğini, Hz. Hüseyin’i Müminlerin kalbine nakşederken, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenleri tarihe ve vicdanlara mahkûm ettiğini dile getirdi.

Bu yönüyle Kerbela’nın, mazlumların sığınağı Hz. Hüseyin’in şahsında bayraklaşan hak, hukuk, adalet ve merhamet erdemine bağlılığın yürek yakan bir nişanesi olduğunu ifade eden Erbaş, “Kerbela, yeryüzünde zulüm ve nefret yerine merhamet ve muhabbet, düşmanlık ve husumet yerine dostluk ve kardeşlik mücadelesinin destanıdır. Rabbimize giden yolda şehadet, inananlar için asalet, zulme ve zalime karşı kamet, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim bir istikamet muştusudur” ifadesini kullandı.

Doğan: Kerbela haksızlık karşısında dik duruşun adı

Son Peygamber Hazreti Muhammed (sav)’in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 masum insanın, hicri takvime göre 1380 yıl önce şehit düştüğü “Kerbela olayı”, İslam dünyasında asırlardır Müslümanların dinmeyen ortak acılarından biri olarak gösteriliyor. Hz. Hüseyin şehadetinin yıldönümünde başta Iğdır ve Kars olmak üzere yurdun değişik illerinde rahmetle anıldı. İstanbul Halkalı’da da on binlerin katıldığı anma töreni düzenlendi. 

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan, “Kerbela hadisesinden çıkaracağımız en önemli ders, Kerbela’yı doğru anlayarak birliğimize ve dirliğimize sahip çıkmak, kardeşliğimizden asla taviz vermemek olmalıdır. Kerbela, haksızlık karşısında dik duruşun adıdır” dedi.

Doğan şunları söyledi:

“Günümüzde İslam coğrafyasının içinde bulunduğu sıkıntılar göz önüne alındığında geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden gereken dersleri hakkıyla çıkaramadığımız görülmektedir.”

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:22
  1. Iğdır
  2. Kars
  3. İstanbul
  4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  5. Kerbela
  6. Hz. Hüseyin
  7. Peygamber Hazreti Muhammed (sav)
  8. Ankara Müftüsü Yusuf Doğan

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