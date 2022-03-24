Keratokonus nedir, belirtileri nelerdir? Kişiye özel keratokonus tedavisinin önemi nedir?

Keratokonus nedir?

Keratokonus, kornea şeklinin bozulduğu ve öne doğru sivrilerek koni şeklinde çıkıntı yaptığı bir göz rahatsızlığıdır. Kornea, gözün en ön kısmında bulunan şeffaf kubbe şeklindeki katmandır. Korneada ortaya çıkan bu değişiklik göze gelen ışığın görme alanında odaklanamamasına yol açar. Sonuç olarak bulanık ve bozuk bir görüş ortaya çıkar ve bu sebeple de okuma ve araba kullanma gibi günlük görevlerin yerine getirilmesi zorlaşır. Keratokonus kalıcı körlüğe neden olan bir rahatsızlık değildir ve çeşitli şekillerde tedavi edilebilir.

Gözlerdeki sinsi hastalık: Keratokonus

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu, keratokonus tedavisinde kişiye özel yöntemlerin önemini ve hangi yöntemlerin uygulandığını tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Korneanın dik olması problemi keratokonus, ülkemizde çok sık rastlanan bir hastalık. Keratokonus hastalığında kornea herkeste farklı dikleşmektedir. İnsanların hepsi farklı yapılara sahip bu durumda da öyle, bu nedenle kişiye özel tedavi yapılması çok önemlidir. Keratokonus yapısının iyice görülmesi ayrıntılı haritasının çıkarılması gerekiyor. Tüm bunlara bakarak özellikle de gözlükle düzeltilemeyen kısımları başka yöntemlerle düzeltmek, sonrasında da gerekirse ışın tedavisiyle hastalığı durdurmak çok önemli.

Keratokonus nedenleri nelerdir?

Yapılan araştırmalar sonucu keratokonus rahatsızlığına neyin neden olduğuna kesin olarak saptanamamıştır; fakat bazı vakalarda hastalığın, kalıtımsal olarak anne ya da babadan geçtiği görülür. Keratokonuslu 10 kişiden yaklaşık 1 kişinin ebeveynlerinden biri bu hastalığa sahiptir. Keratokonus, genellikle 10'lu yaşların sonu ve 20'li yaşların başlarında ortaya çıkar. Hastalıkla ilişkili görme sorunları yaklaşık 10 ila 20 yıl gibi bir süre zarfında yavaş yavaş kötüleşir.

Kalitesiz kontakt lenslerin keratokonusun olası bir nedeni olabileceği iddia edilmektedir fakat bu kanıtlanmamış ve sorgulanabilir kalmıştır. Keratokonusa yatkınlığı olan kişilerin korneaları, göz ovma gibi küçük travmalarla daha kolay hasar görür. Keratokonus rahatsızlığınız varsa gözlerinizi ovuşturmamaya dikkat etmeniz önemlidir. Çünkü gözleri ovuşturmak, ince korneal dokulara zarar verebilir ve belirtileri daha da kötüleştirebilir. Eğer gözleriniz alerjik nedenlerle kaşınıyorsa ve ovma ihtiyacı hissediyorsanız, alerjinizi kontrol altına almak için göz doktorunuzla ilaç kullanımı konusunda konuşmanız iyi olacaktır.

Keratokonus belirtileri nelerdir?

Keratokonus hastalığı, genellikle her iki gözü de etkiler ve iki göz arasında çok farklı sorunlara neden olabilir. Belirtiler her gözde farklı seyredebilir ve zaman içinde değişiklik gösterir. Erken aşamada, keratokonus belirtileri;

-Görüşte hafif bulanıklık

-Düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi nedeniyle görmede hafif bozulma

-Işığa ve parlamaya hassasiyet

-Gözde kızarıklık veya şişme şeklinde sıralanabilir.

*İleri aşamalarda belirtiler daha belirgin hale gelir. İleri aşama keratokonus belirtilerinden bazıları;

-Görmede bozukluğu ve bulanık görmede artış

-Miyop veya astigmatizm bulgularında artış ve gözlük gereksinimi

-Kornea çıkıntı yaptığı için kontakt lenslerin göze uymaması ya da rahatsızlık vermesi şeklindedir.

Keratokonusun erken evreden geç evreye geçişi genellikle yıllar sürer. Fakat bazı insanlarda kötüye gidiş daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Kornea aniden şişebilir ve korneada skarlaşma adı verilen kalıcı sertleşme başlayabilir. Kornea; skar adı verilen bu yara dokusu ortaya çıktığında, yumuşaklığını ve berraklığını kaybeder. Sonuç olarak, görüş daha da bozuk ve bulanık bir hale gelir.