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İSLAM Kerahat vakti nedir? Sabah, öğle, ikindi kerahat vakitleri ne zaman?
İSLAM

Kerahat vakti nedir? Sabah, öğle, ikindi kerahat vakitleri ne zaman?

Müslümanlar tarafından bu vakitlerde namaz kılmak mekruh olarak bilinmektedir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) kerahat vakitlerinde namaz kılmayı yasaklamıştır. Dolayısıyla Kerahat vakitleri ne zaman sorusu da birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, kerahat vakti nedir, sabah, öğle ve ikindi kerahat vakitleri ne zamandır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:19:00 -
Kerahat vakti nedir? Sabah, öğle, ikindi kerahat vakitleri ne zaman?

Müslümanlar için en önemli ibadetlerden birisi namaz kılmaktır. Namaz kılarken bazı hususlara ise dikkat edilmesi gerekir. Bu hususlardan bir tanesi kerahat vakti namaz kılmamaya dikkat etmektir. Çünkü İslam dinine göre kerahat vaktinde namaza durmak mekruhtur. Dolayısıyla kerahat vakti ne zaman, kaçta soruları araştırılanlar arasında yer aldı. İşte kerahat vaktiyle ilgili detaylar…

Kerahat nedir?

Güneşin doğduğu, battığı ve tam tepede bulunduğu ana kerahat vakti denilmektedir. İslam dinine göre bu vakitlerde namaza durmak mekruhtur. Birçok hadis kaynağında bu konu ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Bir hadis kaynağına göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Sabah, Öğle ve İkindi Kerahat vakitleri saat kaçtadır?

Yukarıdaki hadiste yer alan bilgiye göre o üç vakit şu şekildedir;

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınmaması gerekir. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şu şekildedir;

Sabah Kerahat Vakti; güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadardır.

Öğle Kerahat Vakti; Güneşin tam tepede bulunduğu vakit; öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadardır.

İkindi Kerahat Vakti ise Güneş batmazdan önce, güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zamandır. (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

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