  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Kerahat vakti ne zamandır? Kerahat vakti hangi saatler arasına denir?
İSLAM

Kerahat vakti ne zamandır? Kerahat vakti hangi saatler arasına denir?

Kerahat vakti ne zamandır? İslam dinine göre bu vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) kerahat vakitlerinde namaz kılmayı yasakladığı belirtilmiştir. Peki, Kerahat vakti hangi saatler arasına denir?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 18:38:00 -
Kerahat vakti ne zamandır? Kerahat vakti hangi saatler arasına denir?

Dinimize göre bazı vakitlerde bazı ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Örneğin namazı uygun olmayan zamanlarda kılmak mekruhtur yani dinen yapılması hoş karşılanmamaktadır. Kerahat vakti bu vakitlere verilen isimdir. Kerahat vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakit olarak ifade edilmektedir. Kerahat vakti, güneşin doğuş, batış ve en tepede olduğu zaman dilimine denir. Dinimizce kerahat vaktinde namaz kılınması mekruhtur.

Kerahat vakti hangi saatler arasına denir?

Kerâhat Vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur. Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür.

Bir hadis kaynağına göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Yukarıdaki hadiste yer alan bilgiye göre o üç vakit şöyle;

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

Sabah Kerahat Vakti: Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

Öğle Kerahat Vakti: Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

İkindi Kerahat Vakti: Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merakla bekleniyordu! Kardeş ülke füzeyi ateşledi
Dünya

Merakla bekleniyordu! Kardeş ülke füzeyi ateşledi

Asya kıtasında Hindistan ile yaşanan kriz sonrası harekete geçen Pakistan, çok namlulu roketatar sistemi 'Fateh-1'in test işlemini gerçekleş..
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Gündem

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, evde bulunan üç..
Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'
Gündem

Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay