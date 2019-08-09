Kepez’de kesim yerleri sayısı artırıldı

Kepez Belediyesi, Zafer, Yenidoğan, Varsak Karşıyaka, Varsak Ayanoğlu, Teomanpaşa, Kanal, Şafak ve Yeni Mahalle’deki pazar alanlarını kurban kesim yerleri olarak belirledi

Kepez Belediyesi, ilçedeki kurban kesim noktalarının sayısını artırdı. Daha önce kurban kesim yeri olarak 5 nokta belirleyen Kepez Belediyesi, yaşanabilecek yoğunluktan dolayı vatandaşların mağdur edilmemesi için kesim noktalarının sayısını artırdı.İlçede 8 noktayı kurban kesim yeri olarak belirleyen Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde (Cumartesi Pazarı) Yenidoğan’da (Kapalı Pazartesi Pazarı), Varsak Karşıyaka’da (Kapalı Salı Pazarı), Varsak Ayanoğlu’nda (Kapalı Perşembe Pazarı), Teomanpaşa’da (Kapalı Cuma Pazarı), Kanal’da (Salı Pazarı), Şafak’ta (Salı Pazarı) ve Yeni Mahalle’de (Pazar Pazarı) kesim yerleri için hazırlandı.

Belediye Zaferde kesim yapacak

Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi’ndeki Cumartesi pazarını belediye kesim yeri olarak belirledi. Zafer Mahallesi pazar yerindeki kurban kesim işlemleri belediye tarafından gerçekleştirilirken, kesim yeri olarak belirlenen diğer 7 mahallede kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlar için hazırlandı. Vatandaşların kurban kesimlerini rahat ve huzurlu bir ortam da gerçekleştirebilmesi için gerekli tedbirleri alan Kepez Belediyesi, bayram boyunca hem satış alanlarında, hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerini de sürdürecek. Vatandaşlar, Kepez Belediyesi’nin 310 58 58 nolu numarasından kurban satış noktaları ve kurban kesim yerleri ile ilgili bilgi alabilecekler.

Kepez Kurban Bayramına hazır

Kurban bayramına sayılı günler kala Kepez Belediyesi’nin, tüm birimleri hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerlerinin denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri bayram boyunca kurban satış alanları ve kurban kesim yerlerindeki denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürerek.

Belediye ekipleri görev başında

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, ilçe sakinlerinin kurban kesimlerini tertemiz bir ortamda yapabilmesi için bayram süresince görev başında olacak. Vatandaşların kurban kesimi sırasında mağduriyet yaşamaması için 300 çöp konteyneri imalatı yapan ve kurban kesim yerlerine dağıtan ekipler, bir yandan da pırıl pırıl bir Kepez için çalışıyor. Mahalle, sokak ve caddelerdeki tüm çöp konteynerlerini yıkayarak, ilaçlayan ekipler bir yanda da sokak yıkama işlemlerini sürdürüyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tertemiz bir Kepez için Kurban Bayramı boyunca hummalı çalışmalarını sürdürecek.