Kepez yaz spor okulları kayıtları başladı

Kepez Belediyesi, 10 branşta Yaz Spor Okulu açıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaz spor okullarının kayıtları başladı.

Kepez Belediyesi Spor Okulları, futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik ve okçuluk branşlarında kayıt alıyor. Kayıt işlemleri yüzme branşı için Masal Park’ta bulunan Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nda, diğer tüm branşlar için Kepez Belediyesi Spor Komleksi’nde yapılıyor.

Haydi çocuklar spora

Kayıt için kimlik fotokopisi ve kayıt sırasında da doldurulacak olan kayıt formu isteniyor. Kepez Belediyesi, ilçe sınırı gözetmeksizin yazı spor yaparak geçirmek isteyen Antalya’nın tüm çocuklarını Yaz Spor Okullarına davet ediyor. Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları, çocukların, zihinsel, bedensel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı, sağlıklı ve sporcu ahlakı almış nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor. 5-16 yaş çocuklara yönelik organize edilen yaz spor okullarının açılış töreni 30 Haziran’da gerçekleştirilecek. 1 Temmuz’da başlayacak olan Yaz Spor Okulları, Eylül ayına kadar devam edecek.