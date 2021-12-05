Kepeğe ne iyi gelir?

Saç derisinde mantar oluşumu, saçları aşırı ya da az yıkamak ya da kimyasal ürünlere fazla maruz kalmanın sonucu olarak saç derisinde kepek meydana gelmektedir. Saç derisinde kepeklenme stres ve vitamin eksiklikleri başta olmak üzere egzama, sedef hastalığı ya da farklı cilt hastalıkları nedeni ile de görülmektedir. Peki saç kepeği nasıl geçer? Evde saç kepeğine ne iyi gelir?

Evde saç kepeğini geçiren bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Karbonat- Kabartma tozu

Karbonat ya da kabartma tozu kepek için en yaygın bilinen çözümlerden biridir. Önce saçlarınızı ıslatın ve bir paket veya bir avuç kabartma tozunu saç derinize dökün ve iyice ovalayın. Daha sonra durulayın. Bunu saçlarınızı yıkamadan önce haftada 3 kez yapabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

Bu yağ ntimikrobiyal özelliği ile kepek oluşumunu engelleyebilir. Ayrıca cildin nemini de artırarak kepek ve egzama belirtilerinin azalmasına da yardımcı olabilir.

Kepeğe karşı kullanılabilecek yağlar şu şekilde sıralanibilir: Çay ağacı yağı ve zeytinyağı.