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Gündem Kepçe operatörü yıkmak istedi, bina kendisi yıkıldı! O anlar böyle görüntülendi
Gündem

Kepçe operatörü yıkmak istedi, bina kendisi yıkıldı! O anlar böyle görüntülendi

Bursa’da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi. Kepçe operatörünün binayı yıkmak istediği esnada bina kendisi yıkıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 12:25:00 -

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binayı belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı.

Çevreye tehlike saçan bina, ekiplerin güvenlik önlemleri altında yıkımına başlandı. Kepçe operatörü binaya değdiği anda bina, büyük gürültüyle yıkıldı.

Gerekli önlemlerin alınması faciayı önlerken, bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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