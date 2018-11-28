Kepçe kulak artık sorun değil

Karadeniz’in insanı da “taka burunu, kepçe kulağı” ile gurur duyar. Bakmayın zamanenin kepçe kulağı dert etmesine.. Hem artık dert edecek bi’şi de kalmadı. Kepçe kulak ameliyatı kulak gelişiminin tamamlandığı dönemin sonunda yapılabiliyor. 3-4 bin liraya patlıyor o ayrı! Beş yaş itibariyle kulaklar hemen hemen tam olarak gelişmiş kabul ediliyor. Ancak bizim toplumumuzda kepçe kulak ameliyatının yaş ortalaması 20 yaş üzerinde.. 5 yaş ile 20 yaş arasında ameliyat açısından, riskler açısından bir fark yok.

Nasıl yapılıyor?

Kepçe kulak ameliyatı lokal anestezi altında klinik ortamında rahatlıkla yapılabilen bir ameliyat. Ama bazen hastanede yapılması önerilebilir, böyle bir durumda da hastanede bir gece geçirmek gerekir. Genellikle bir buçuk-iki saat sürer. Erişkinler ve çocuklar ameliyattan sonra ayağa kalkıp dolaşabilir ve eve gidebilirler.

Ameliyat sonunda hastanın başı, ameliyatın sonunda şekillenme ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için sarılır. Kulaklar birkaç gün ağrıyabilir ancak bu şikayetler ağrı kesici ilaçlarla yatıştırıır. Dikişler genellikle bir hafta içinde alınır veya kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır. Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden bir buçuk ay kadar kaçınılmalıdır. Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı dört ilâ yedi gün içinde dönebilirler. Çocuklar yedinci günden sonra okula gidebilirler, ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir. Çocuğunuzun öğretmeninden bu konuda birkaç hafta boyunca çocuğunuza göz kulak olması yönünde yardım isteyebilirsiniz.



Kulak estetiği kalifiye, deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve küçüktür. Hastaların küçük bir yüzdesinde kulakta (kulak derisi ile kıkırdak arasında) kan pıhtısı gelişebilir. Bu pıhtı kendiliğinden eriyip yok olabilir veya bir iğneyle çekilebilir.

Her iki kulağın tıpa tıp eşit olacağını ummayınız; mutlak simetri hem imkânsız hem de doğal olmayan bir şeydir. Müdahaleyi ve beklentilerinizi operasyon öncesi doktorunuzla tartışırsanız sonuçtan daha memnun kalma şansınız artar.

Duymada kayıp olur mu?

Ameliyat kulağın kepçesine yapıldığı için kesinlikle duymayı etkilemez.

Ameliyatın anestezi şekli, hastanın yaşı, operasyonun yapılacağı yer kepçe kulak ameliyatının fiyatlarını belirleyen faktörler olmakla birlikte bu ameliyatın ücreti 2000-4000 TL arasında değişmektedir..