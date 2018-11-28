0553 313 94 23

Kepçe kulak artık sorun değil

Hamsi bakışlı, taka burunlu, yelken kulaklı uşağum benim.. Karadenizli şefkat dolu analar yavrularını “Habenum hamsi bakışlı, taka burunlu, kepçe kulaklı uşağum..” diye sever.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
Kepçe kulak artık sorun değil

Karadeniz’in insanı da “taka burunu, kepçe kulağı” ile gurur duyar. Bakmayın zamanenin kepçe kulağı dert etmesine.. Hem artık dert edecek bi’şi de kalmadı. Kepçe kulak ameliyatı kulak gelişiminin tamamlandığı dönemin sonunda yapılabiliyor. 3-4 bin liraya patlıyor o ayrı! Beş yaş itibariyle kulaklar hemen hemen tam olarak gelişmiş kabul ediliyor. Ancak bizim toplumumuzda kepçe kulak ameliyatının yaş ortalaması 20 yaş üzerinde.. 5 yaş ile 20 yaş arasında ameliyat açısından, riskler açısından bir fark yok.

Nasıl yapılıyor?

Kepçe kulak ameliyatı lokal anestezi altında klinik ortamında rahatlıkla yapılabilen bir ameliyat. Ama bazen hastanede yapılması önerilebilir, böyle bir durumda da hastanede bir gece geçirmek gerekir. Genellikle bir buçuk-iki saat sürer. Erişkinler ve çocuklar ameliyattan sonra ayağa kalkıp dolaşabilir ve eve gidebilirler.

Ameliyat sonunda hastanın başı, ameliyatın sonunda şekillenme ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için sarılır. Kulaklar birkaç gün ağrıyabilir ancak bu şikayetler ağrı kesici ilaçlarla yatıştırıır. Dikişler genellikle bir hafta içinde alınır veya kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır. Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden bir buçuk ay kadar kaçınılmalıdır. Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı dört ilâ yedi gün içinde dönebilirler. Çocuklar yedinci günden sonra okula gidebilirler, ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir. Çocuğunuzun öğretmeninden bu konuda birkaç hafta boyunca çocuğunuza göz kulak olması yönünde yardım isteyebilirsiniz.

Kulak estetiği kalifiye, deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve küçüktür. Hastaların küçük bir yüzdesinde kulakta (kulak derisi ile kıkırdak arasında) kan pıhtısı gelişebilir. Bu pıhtı kendiliğinden eriyip yok olabilir veya bir iğneyle çekilebilir.

Her iki kulağın tıpa tıp eşit olacağını ummayınız; mutlak simetri hem imkânsız hem de doğal olmayan bir şeydir. Müdahaleyi ve beklentilerinizi operasyon öncesi doktorunuzla tartışırsanız sonuçtan daha memnun kalma şansınız artar.

Duymada kayıp olur mu?

Ameliyat kulağın kepçesine yapıldığı için kesinlikle duymayı etkilemez.

Ameliyatın anestezi şekli, hastanın yaşı, operasyonun yapılacağı yer kepçe kulak ameliyatının fiyatlarını belirleyen faktörler olmakla birlikte bu ameliyatın ücreti 2000-4000 TL arasında değişmektedir..

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
  1. kepçe kulak ameliyatı
  2. kepçe kulak tedavisi

YORUM YAZ

  • Mehmet tanriverdi Mehmet tanriverdi 1 sa önce
    Mollanin ... sizi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trabzonsporlu Pereira'ya esnaftan jest
  1. Trabzonsporlu Pereira'ya esnaftan jest
  2. Demir eksikliği kendini böyle belli..
  3. Elektrik kesintisini böyle protesto..
  4. Trafikte makas atan sürücüye, bin 110..
  5. İran'daki deprem Irak'ın elektriğini..
  6. Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı
  7. İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde..
  8. Türk Destanı Dede Korkut, UNESCO..
  9. Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar..
  10. ABD'li isimden YPG/PKK'ya ziyaret!
  11. Hentbol: Erkekler Süper Lig
  12. Osmaniye'de kardeş kavgası: 1 ölü, 2..
  13. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
  14. Karısını öldüren 75 yaşındaki adama..
  15. Öğretim üyelerine FETÖ'den hapis cezası!
  16. Nijerya Futbol Federasyonu üyelerine..
  17. Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Dede..
  18. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
  19. Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
  20. CHP'den ittifak açıklaması!
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

Günün Karikatürü

28 Kasım 2018
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları