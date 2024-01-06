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Gündem Kepçe ile define arayan 2 şüpheli yakalandı
Gündem

Kepçe ile define arayan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 10:04:00 -
Kepçe ile define arayan 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçe ile define arayan 2 şüpheli jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kepçe yardımı ile kaçak kazı yapan 2 şahıs belirlendi.

Belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan kepçeye ise el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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