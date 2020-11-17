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Aktüel Kenya'dan Etiyopya'da çatışan taraflara "barışçıl çözüm" çağrısı
Aktüel

Kenya'dan Etiyopya'da çatışan taraflara "barışçıl çözüm" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:40:46 -
Kenya'dan Etiyopya'da çatışan taraflara "barışçıl çözüm" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Etiyopya'da çatışan taraflara sorunlarını barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyonla ilgili Doğu Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlerin son durağı Kenya oldu.

Kenyatta, Mekonnen'i kabulünün ardından yaptığı açıklamada, çatışmanın büyümesinden endişe ettiklerini belirterek, her iki tarafa da sorunlarını barışçıl yollarla çözme çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Kenyatta ayrıca, çatışan tarafların yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım koridoru oluşturulmasına öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.

Mekonnen, dün Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile bir araya gelmişti. Museveni de Etiyopya'daki operasyona ilişkin benzer bir açıklamaya yaparak tarafları uzlaşıya davet etmişti.

- Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından endişe ediliyor.

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