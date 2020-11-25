  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kenya'da yoksulların sayısı Kovid-19 sonrası 2 milyon kişi arttı
Ekonomi

Kenya'da yoksulların sayısı Kovid-19 sonrası 2 milyon kişi arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:30:55 -
Kenya'da yoksulların sayısı Kovid-19 sonrası 2 milyon kişi arttı

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası görülen ekonomik kriz nedeniyle 2 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığı bildirildi.

Dünya Bankası tarafından Kenya'nın ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda, mart ve haziran arasında ülkedeki işsizliğin yüzde 5'ten yüzde 10,4'e çıktığı aktarıldı.

Raporda, yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranının 4 puan yükselerek, 2 milyon arttığı ifade edildi.

Salgının yarattığı kötü ekonomik koşullardan en fazla turizm ve tarım sektörünün etkilendiği belirtilen raporda, ülkenin toplam borcunun gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 65,6'sına denk geldiğine işaret edildi.

Dünya Bankası, bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 1 ila 1,5 oranında küçülmesinin beklendiğini de kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek
Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek

Tarım Sigortaları Havuzu, 2021 yılında risk kapsamına alınacak olan ürün ve bölgeler ile prim desteği oranlarını açıkladı. Konuya ilişkin ka..
Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’
Dünya

Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’

İsrail hükümetinden ABD ile İran gerilimine ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washi..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay