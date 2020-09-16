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Aktüel Kenya'da tüm yerel idareler kepenk kapatıyor
Aktüel

Kenya'da tüm yerel idareler kepenk kapatıyor

Yerel idari birimlere bağlı hastaneler ayakta tedavi dışında hizmet vermeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:45:00 -
Kenya'da tüm yerel idareler kepenk kapatıyor

İSTANBUL (AA) - Kenya'da tüm yerel idari birimler, merkezi hükümetin yeterli mali destek sağlamaması nedeniyle yarın kepenk kapatacaklarını açıkladı.

Kenya Valiler Konseyi Başkanı Wycliffe Oparanya, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki 47 idari birimin gelirlerinin azalmasından ötürü zor durumda olduğunu ve çalışmayı durdurmaktan başka çarelerinin kalmadığını duyurdu.

İşçilerin aylardır maaş alamadığını ifade eden Oparanya, yerel idarelere bağlı hastanelerde de yarından itibaren yatan hasta kabul edilmeyeceğini sadece ayakta tedavi hizmeti verileceğini bildirdi.

Oparanya, hazinenin kendilerine acil yardımcı olmasını istediklerini dile getirerek senatoda tartışılan yerel idarelerin gelir dağılımı düzenlemesinin bir an önce tamamlanması çağrısı yaptı.

Ülke senatosunun idari birimlerin gelir dağılımı düzenlemesinde uzlaşıya varamaması nedeniyle bölgeler merkezi hükümetten mali destek alamıyor.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının 36 bini geçtiği ülkede durumu daha da kötüleştirmesinden korkuluyor.

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