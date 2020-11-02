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Aktüel Kenya'da maske takmayanlara 200 dolar para cezası uygulanacak
Aktüel

Kenya'da maske takmayanlara 200 dolar para cezası uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:32:17 -
Kenya'da maske takmayanlara 200 dolar para cezası uygulanacak

NAİROBİ (AA) - Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uymayanlara 200 dolar para cezası uygulanması kararı alındı.

Kenya Polisi Genel Müfettişi Hillary Mutyambai, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının ikinci dalgasının başladığını ve bu nedenle Kovid-19 önlemlerini artırdıklarını dile getirdi.

Mutyambai, "Halk arasında maske takmayan olursa bu kişilere 200 dolar para cezası kesilecek." dedi.

Nairobi’de yaşayan İbrahim Muviazalwa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretin yaklaşık 120 dolar olduğunu hatırlatarak, "Siyasetçiler mitingler yaparken halka yönelik bu adım hiçbir anlam ifade etmiyor.” bilgisini paylaştı.

Amina Mohammed ise, kararın daha önce alınması gereken doğru bir adım olduğu söyledi.

Kenya'da 55 bin 877 kişide Kovid-19 tespit edilirken 1013 kişi hayatını kaybetti.

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