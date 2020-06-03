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Dünya

Kenya'da kurala uymayan 15 sivil öldürüldü

Kenya'da güvenlik güçleri, koronavirüs kurallarına uymayan 15 sivili öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:59:00 -
Kenya'da kurala uymayan 15 sivil öldürüldü

Kenya ulusal basınıda çıkan haberlere göre, Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) Başkanı Anne Makori, yaptığı açıklamada, IPOA'nın yaptığı ön soruşturmalara göre yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişinin polis tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Ülkede polisin 31 sivile işkence yaptığını aktaran Makori, mart ayından bu yana polise karşı 81 şikayet aldıklarını ifade etti.

Makori, olayların araştırılması için ekip kurulduğunu ve çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kenya'da şimdiye kadar 2 bin 93 Covid-19 vakası görülürken, 71 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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