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Dünya

Kenya'da koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı

Afrika ülkelerinden Kenya'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 25 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 08:26:00 -
Kenya'da koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 6 bin 814 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Kagwe, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 727 artarak 25 bin 138'e yükseldiğini kaydetti.

Son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 413'a çıktığını belirten Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 11 bin 118 olduğunu ifade etti.

Kagwe, ülkede tespit edilen vakalardan 16'sının yabancı uyruklu olduğu bilgisini paylaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

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