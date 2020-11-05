Kenya'da bir okulda 68 öğrenci ve 5 öğretmende Kovid-19 tespit edildi

NAİROBİ (AA) - Kenya Sağlık Bakanlığı, bir ortaokulda 68 öğrenci ve 5 öğretmende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.



Nakuru Eyaleti Sağlık Müdürü Kariuki Gichuki, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Nakuru eyaletindeki Bahati Kız Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 testi yaptığını açıkladı.



Gichuki, yapılan test sonucunda 68 öğrenci ile 5 öğretmende virüs tespit edildiğini ve bu kişilerin, Sağlık Bakanlığı gözetiminde karantinaya alındığını belirtti.

Eyalet genelinde 115 öğrencinin, Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu bilgisini paylaşan Gichuki, aileleri salgınla ilgili daha dikkatli olmaya çağırdı.



Kenya Tıbbi Araştırma Merkezi verilerine göre, başkent Nairobi ve ülkenin en büyük şehirlerinden Mombasa'da yaşayanların yaklaşık yarısı Kovid-19'a karşı antikor taşıyor.

Kenya'da şimdiye kadar 58 bin 587 kişide Kovid-19 tespit edilirken 1051 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.