  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Kenya, Tanzanya ve Somali ile olan sınırlarını kapattı

Kenya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tanzanya ve Somali ile olan sınırlarını kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:59:42 -
Kenya, Tanzanya ve Somali ile olan sınırlarını kapattı

Kenya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tanzanya ve Somali ile olan sınırlarını kapattı.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Doğu Afrika ülkesi olan Kenya, komşusu Tanzanya ve Somali ile olan sınırlarını salgın korkusu nedeni ile kapattı. Kenya Başbakanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerini genişletildiğini aktarırken, Tanzanya ve Somali ile olan sınırların geçişlere kapatıldığını duyurdu. Başbakan, ticari geçişlerin bu kısıtlamadan muaf tutulduğunu ifade etti. Kenyatta, “Bu hafta komşularımız olan Tanzanya ve Somali’den ülkemize geçen 43 kişide korona virüs tespit edildi” ifadelerini kullanırken, sınırdan geçen tüm sürücülere ise korona testi yapılacağını açıkladı. Başbakan Kenyatta, geçtiğimiz günlerde sınırda sürücülere yapılan testler sonucunda 78 sürücüde korona virüs tespit edildiğini ve sürücülerin ülkeye alınmadan geri gönderildiğini aktardı. Kenyatta, salgınla mücadele kapsamında akşam 19.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 6 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Başbakan Kenyatta, ayrıca Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale ve Mandera şehirlerinde uygulanan giriş ve çıkış yasağının 6 Haziran’a kadar geçerli olacağını açıkladı.


Öte yandan Kenya’da uluslararası uçuşlar 25 Mart tarihinden bu yana askıya alındı.


Kenya’da toplam korona virüs vaka sayısı 830’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50’ye yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı