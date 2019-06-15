Kenya-Somali sınırında patlama! Çok sayıda ölü var
Kenya ile Somali arasındaki sınırda yol kenarına yerleştirilen bomba, 11 polisi taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldı. Yetkililer, çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı.15 Haziran 2019 Cumartesi 15:26
Afrika ülkeleri Kenya ile Somali arasındaki sınırda bir patlama gerçekleşti.
Yol kenarına yerleştirilen bomba, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.
11 polisin bulunduğu araçta çok sayıda can kaybı olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtiyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Somali'de saldırılar düzenleyen Eş Şebab terör örgütü olağan şüpheli.
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