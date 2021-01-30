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Yaşam Kentsel dönüşüm başvurusu nereye yapılır?
Yaşam

Kentsel dönüşüm başvurusu nereye yapılır?

Kentsel dönüşüm başvuru ekranı | Başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı risk taşıyan binalar yapılan incelemelerin sonucunda yenileniyor. Yaşadığı binanın sağlam olmadığını düşünenler gerekli başvuruları yapıp binanın kentsel dönüşüme dahil edilmesini isteyebilir. Peki, kentsel dönüşüm başvurusu nasıl nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 20:01:00 -
Kentsel dönüşüm başvurusu nereye yapılır?

Kentsel dönüşüm başvuru | Riskli binada yaşadığını düşünenler kentsel dönüşüm başvurularının nereye yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, kentsel dönüşüm online başvuru oluyor mu?

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

Kentsel dönüşüm başvurusu nereye yapılır?

Riskli binada yaşadıklarını düşünenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru yapabiliyor. Bakanlığın resmi web sitesinden söz konusu kurum ve kuruluşların listesine ulaşabilirsiniz.

Yaşadığınız il ve ilçede bulunan kuruma müracaat ederek ya da telefonla ulaşarak işlemleri başlatabilirsiniz. Öncelikle kurum inceleme yaparak rapor hazırlayacaktır. Binadaki diğer mülk sahipleri rapora itiraz ederse rapor yenilenecektir. Raporda risk çıkmazsa ilk rapor iptal edilir. Şayet ikinci rapor da risk çıkarsa gerekli işlemler başlatılır. Bu işlemler için başvuru yaptığınız kurum sizi yönlendirecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kentsel dönüşüm başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Tapu Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı)

Vekaletname

Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

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