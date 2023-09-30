Kentin göbeğinde ‘huzur koridoru’

Türkiye’nin adı yeşille anılan tek kenti olan Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması için Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Hacivat Parkı, Demirtaş Mesire Alanı gibi büyük ölçekli projeleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanları da Bursa’ya yakışır hale getiriyor. Bursa’yı kuzey güney ekseninde kesen Gökdere, Hacivat, Balıklıdere ve Deliçay’ı da ıslah projeleriyle kente değer katan rekreasyon alanlarına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Gökdere’nin Setbaşı Kütüphanesi ile Gökdere Meydanı arasındaki bölümünü de peyzaj çalışmaları ile ayrıcalıklı bir alana dönüştürdü. Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından yapılan çalışmalarla derenin her iki yakası ayrıcalıklı bir rekreasyon alanı oldu. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmada, 7500 metrekarelik alan rulo çimle kaplandı, 243 metrelik travers yol yapıldı. 379 metrekarelik amfi alanı oluşturulurken, 20 türden 70 bin çalı ile 25 adet ağaç dikildi. 200 metrekarelik alanda yapay kaya ve 735 metrekarelik alanda dikey bahçe uygulaması gerçekleştirildi. Gerek Irgandı Köprüsü gerekse de hat boyunca yenilenen aydınlatma sistemleri ile bölge geceleri de hem estetik hem de güvenli hale getirildi. Çalışma kapsamında kurulan kamera sistemlerinin kontrolleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılırken, güvenlik ve zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz denetimleri bölge tamamen güvenli hale getirildi.

Adım adım hedefe

Irgandı Parkı’nın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşilin her şehre yakıştığını ancak Bursa’yla özdeşleştiğini ve çok yakıştığını söyledi. Yeşil deyince ilk akla gelen şehir olan Bursa’nın özellikle 1970-80’li yıllardan sonra hızlı büyüyen sanayisi neticesinde yoğun göçler aldığını belirten Başkan Aktaş, her bir köşede başlattıkları hamlelerle şehre yeşil hüviyetini tekrar kazandırmak için yoğun gayret harcadıklarını ifade etti. Bu çalışmalardan bir tanesinin de Irgandı Köprüsü ve Gökdere peyzaj düzenlemesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Köprülü çarşı diye anılan Irgandı Köprüsü’nün benzerinden dünyada sadece 4 tane var. Irgandı Köprüsü’nü çarşı olmasının yanında bir sanat merkezi olarak da düşünmeliyiz. Üzerinde önemli sanat çalışmalarına imza atılıyor. Ulucami, Yeşil Türbe, Üftade gibi Irgandı Köprüsü de bir çekim merkezidir. Bu alanı gezmek için Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından misafirlerimiz geliyor. Irgandı Köprüsü’ndeki çalışmalarımızın yanında Gökdere’de peyzaj düzenlemesi yapılmasının da bölgeye değer katacağını düşündük ve Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bizim 6 konu başlığımız vardı. Bir tanesi de yeşil alanlardı. Bursa genelinde dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeşil alan hedefimize varmak için çalışıyoruz” dedi.

Güvenli hale geldi

Kütüphaneler ve gençlik merkezleri arasında en gözde konumda olan Setbaşı Kütüphanesi’nin ve Yeşil Türbe’nin de bölgenin bir parçası olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalarda çim döşeme, dikey bahçe, yol yapımı, amfi alanı oluşturma, çalı ve ağaç dikimi gibi işlemler yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kurduğumuz kamera sistemleri ile güvenlik ve zabıta ekiplerimizin 7 gün 24 saat kesintisiz denetimleriyle bölgeyi tamamen güvenli hâle getirdik. Alanı tamamen doğal ortam içerisinde bırakmak için ahşap ve çimle süsledik. Bu alana sahip çıkmak hepimizin görevi. Evimizdeki eşyaya nasıl sahip çıkıyorsak buralara da öyle sahip çıkmalıyız. Atılacak her bir çöp, Allah göstermesin alanın eski haline dönüşmesine sebep olacaktır. Bizler Yıldırım ilçesinin makus talihini değiştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Kentsel dönüşümler hızla sürüyor. Bunun yanında tarihimize de sahip çıkıyoruz. Bizler güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehre hizmet etme imkanı bulduğum için şükrediyorum. Bursa’da yaşayan her birey kendini şanslı hissediyordur. Bursa’nın daha güzelleşmesini, gelişmesini ve eski hüviyetine bürünmesini arzu ediyor. Yapacağımız bu tür çalışmalarla bunlar gerçekleşecektir. Bölgeye değer katan çalışma Bursa’ya, ilçemize ve mahallelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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Tarih ve yeşil

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da Bursa denince insanların aklına önce tarih ve yeşil geldiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın büyük önem taşıdığını anlattı. Bursalıların bölgeye gönül rahatlığıyla gelebileceğini söyleyen Vali Demirtaş, yöneticiler olarak şehrin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduklarını ifade etti. Demirtaş, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek parkın şehre hayırlı olmasını diledi.

Bursa Milletvekili Refik Özen ise, Bursa deyince akla Uludağ’ın, Yeşil Türbe’nin, Emir Sultan’ın geldiği gibi Irgandı Köprüsü’nün de geldiğini söyledi. Şehirle özdeşleşen bu sembolün baştan sona düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu anlatan Özen, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocukluğumuz buralarda geçti. Bugün gördük ki Irgandı’nın altı da üstü kadar güzelmiş. Bursa’da güzel işlere imza atıyoruz. 2004’ten bu yana Bursa’nın kimliği değişti ve değişiyor. Daha yapacağımız çok işler var. Irgandı ve Gökdere peyzaj çalışmaları hayırlı olsun” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Gökdere Parkı’nın şehre ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Yıldırım’ı bezeyen derelerden biri olan Gökdere’ye yakışır bir peyzaj çalışması yapıldığını anlatan Yılmaz, ilçedeki diğer üç derede de önemli çalışmaların yürütüldüğünü ve ilçedeki bir buçuk milyon yeşil alan hedefine hızla yürüdüklerini söyledi. Yılmaz, ilçeye değer katan çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekibine teşekkür etti.

Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik, daha önceden herkesin gezmekten çekindiği Gökdere’de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin harika bir çalışmaya yaptığını belirterek bölgenin güzelliğine güzellik katan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri parkı gezerken, Büyükşehir Belediye Orkestrası tarafından düzenlenen ‘Ses sizin, sahne sizin’ programı törene katılanlara müzik dolu anlar yaşattı.