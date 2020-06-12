Kentin belediye başkanı ile Trump arasında 'sığınak' gerilimi

Demokrat Partili Belediye Başkanı Jenny Durkan, "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" etiketiyle Twitter hesabından Trump'a verdiği yanıtta, "Hepimizi güvende tut. Sığınağına geri dön." dedi.

Siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen protestolarda, 500 kadar gösterici belediye binasını işgal etmiş ve meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asmıştı.

Bunun üzerine Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki göstericilerin belediye ve meclis binalarını binasını işgal etmesine "nizam" hatırlatması yaparak yanıt verdi.

Trump: Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti

Hızını alamayan Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadesini kullandı.

Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan'a tepki gösteren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin." çağrısında bulundu.

Düelloya dönen tartışmada, "Seattle'ın işgal edilmesi gibi bir tehdit söz konusu değil." diyen Belediye Başkanı Durkan, Başkan Trump'ın eylemcileri uzaklaştırmak için kente ilave asker konuşlandırma önerisinin anayasaya aykırı ve yasa dışı olacağı hatırlatmasında bulundu.

"Yöneticiler yeterince sert hareket etmiyor"

Başkan Donald Trump, Seattle'deki protestolardan yola çıkarak yerel yöneticileri "yeterince sert hareket etmemekle" suçladı ve "Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee, işleri yoluna koymazsa, biz koyarız." ifadesini kullandı.

Vali Inslee'ı Ulusal Muhafızları görevlendirmeye çağıran Trump, bir şekilde olayın çözülmesi gerektiğini ve göstericilerin "kentin en önemli" konumunu işgal edemeyeceğini kaydetti.

Washington Valisi Inslee, Trump'ı yok saydı

Trump'a tepki gösteren Washington eyaleti Valisi Jay Inslee, "Hükümeti yönetmeye kapasitesi olmayan bir adam Washington eyaletinin işine karışmamalı." diyerek Trump'ı adeta yok saydı.

Twitter hesabından açıklama yapan Eyalet Valisi Inslee, ileti zincirinde, zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eyaletimizdeki birçok insan toplumumuzdaki gerçek ırkçı adaletsizliklere yürekten öfke duyuyor. Hem eşitliği geliştirmek hem de elde ettiğimiz kazançları korumak için şimdi ve gelecekte yapacak işlerimiz var. Belediye Başkanı Jenny Durkan'la konuştum, kentteki gösteriler izinsiz olsa da büyük ölçüde barışçıl. Meseleye barışçıl çözüm bulacağımıza inanıyorum. Ancak izin vermeyeceğimiz bir şey varsa o da Beyaz Saray'dan gelen ve Washingtonlulara yönelik askeri şiddet kullanımı tehditleri. ABD ordusu, güvensiz bir başkanın kırılganlığını değil, Amerikalıları korumaya hizmet ediyor. Trump yönetimi Washington'un şu anda neye ihtiyacı olduğunu biliyor; Covid-19 salgınıyla mücadele için kaynak. Eğer başkan liderliğini göstermek istiyorsa ve bu eyaletteki insanlara önem veriyorsa, bize aylardır beklediğimiz, ihtiyacımız olan kişisel koruma ekipmanını göndermelidir."