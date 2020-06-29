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Aktüel

Kent beşik gibi! Muğla'da korkutan deprem

Dünden bu yana korkutan depremlerin yaşandığı Muğla'da bu sabah saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Saat 07.06'da meydana gelen depremin 4,4 şiddetinde olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 07:31:00 -
Kent beşik gibi! Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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