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'Kenevirde üretim kadar sanayi sektörünün de gelişmesi lazım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından ekim alanları artırılan ve ülke genelinde 12 ilde bin 200 dekar alanda üretimi yapılan kenevirde Samsun'da lif hasadına başlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:47
'Kenevirde üretim kadar sanayi sektörünün de gelişmesi lazım'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısıyla ekim alanları artırılan, Samsun'un en önemli üretici il konumunda bulunduğu kenevir bitkisinde lif hasadına başlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'ndeki üreticiler 460 dekar alanda ektikleri kenevirin lif hasadını yapıyor. Kenevir tohumu hasadı ise bir ay kadar sonra başlayacak.

Vezirköprü ilçesindeki kenevir tarlalarını ve hasat çalışmalarını inceleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selim Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kenevir bitkisinin üretimi uzun yıllardır Samsun'da yapılıyordu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ekim alanları arttı." dedi.

Aytaç, ülke genelinde 12 ilde bin 200 dekar alanda lif ve tohum amaçlı kenevir üretimi yapıldığını belirterek, "Türkiye'de kenevir üretimi artıyor. Samsun, en önemli üretici il konumunda. Üretimin yüzde 60'ı Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Kenevirde lif hasadının eylül ayında yapıldığını, tohum için üretim yapanların ise bir ay sonra hasada başlayacağını anlatan Aytaç, şunları kaydetti:

"2013-2018 yıllarında Narlısaray Mahallesi'nde üreticiler, alıcısı olmadan, nereye satacağını bilmeden kenevir tarımını sürdürdü. Bugün üretimin 12 ilde yapılması sevindirici. Gelecek yıl ülke genelinde üretim rakamının daha da artacağına inanıyorum ancak üretim kadar sanayi sektörünün de gelişmesi lazım. Bu yıl kenevir tohumunun kilogramı 40, lifin kilogramı ise 20-25 liradan alıcı buluyor. Dekar başına 100 ila 150 kilogram lif, 75 kilogram da tohum verimi oluyor."

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:47
  1. Doç.Dr. Selim Aytaç
  2. kenevir
  3. Samsun
  4. Anadolu Ajansı

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