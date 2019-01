Kenevir hem ekilecek hem de altyapısı ve sanayisi gelişecek

Ertuğrul Şahan Ankara

Kenevirin, darbe hükümeti başa geldiğinde üretiminin tamamen durduğunu belirten Prof Dr. Yunus Kılıç, daha sonra başa gelen hükümetlerin de sınırlı üretime izin verdiğini anlattı. Üretici kısmında büyük heyecan oluşturan kenevir ekimi için çalışmaların devam ettiğini belirten Kılıç, “Sanayisinin de geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuda olduğu gibi kenevir ekimi konusunda da yine öncü olduğunu aktaran Kılıç, “Bu söylem oluştuktan sonra üretici kısmında büyük bir heyecan oluştu. Özellikle alternatif üretim alanları arayan, hali hazırda yapmış oldukları üretimden memnun olmayan, dünyayı takip eden üreticilerde ciddi bir heyecan oluştu” diyerek Endüstriyel kenevirin ülke ekonomisine katacağı değerin altını çizdi. Kılıç, tarım sektöründe yeni bir alternatif olarak endüstriyel kenevirin ortaya çıktığını belirterek, “Bizi de arayanlar çoğaldı. Üreticimizin yeniliklere açık olduğunu, birilerinin önlerine getirip koyduğu ürünlerle yetinmediğini, dünyayı takip ettiklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın mesajını dünyada herkes dinlediği için, bizim belki de aylarca yapamayacağımız bir reklamı tek bir söylemiyle yapmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Kenevire yabancı değiliz”

Endüstriyel kenevirin bu ülke topraklarına yabancı olmadığını, eskiden Türkiye’de sıkça üretilen bir bitki olduğunu söyleyen Kılıç, “60-70 yaşlarında olan insanlar bunu bizzat yetiştirmişler, lif elde etmişler, dokuma yapmışlar, urgan yapmışlar, sicim yapmışlar, kendir yapmışlar her şeyde kullanmışlar. Ama dikkat ederseniz bu bitkiyi biraz daha katma değeri düşük ürünler olarak kullanmışlar. Sonra da Cumhurbaşkanımızın genel hatlarıyla izah ettiği gibi dünyadaki ticari bir takım oyunlar, bu güzelim bitkinin ülkemizde ekilişini sınırlandırmış ve bunun sonucu olarak sanayisi ortadan kalkmış. Alıcı olmamış bu yüzden de yetiştiren köylümüz bu ürünü satamayınca başka ürünlere geçmeye başlamış. Bugün yeniden bu ürüne dönüş olabilir mi? Tabii ki olur. Biz istiyoruz ki bu ülkenin topraklarında yetişecek, birçok ürün haline gelen bu bitkiyi yeniden bu topraklara kazandıralım. Tabi kenevir denilince ilk akla gelen uyuşturucu geliyor. Aslında doğru bir düşünce. Neticede kenevir, uyuşturucu yapımının ham maddesidir. Ama endüstriyel kenevir dediğimiz kenevir içinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan “Tetrahidrokannabinol (THC)” dediğimiz madde düşük olduğu zaman uyuşturucu etkisi çok az. Normal kenevirde THC maddesi Hindistan kökenli kenevirde yüzde 10-20 oranında, Avrupa kökenli kenevirde ise yüzde 5 oranındadır. Bizim üreteceğimiz endüstriyel kenevirde ise bu oran 0,2-0,3’tür. Bu oranlarda uyuşturucu yapımı, maliyeti arttırdığı için tercih edilmez. Biz bu endüstriyel kenevir tohumunu insanımızın ihtiyacı olduğu kadar, bu topraklarla buluşturabilirsek arzu ettiğimiz kadar bu topraklarda ucuz bir şekilde kullanımı sağlarız” dedi.

Endüstriyel kenevirin çok fazla mamule dönüşen bir ürün olduğunu belirten Kılıç, “Türkiye’nin böyle bir ürüne ihtiyacı var. Ayrıca keneviri kime ektirdiğimizi bilmemiz ve hangi alanlara ne kadar ektirdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Şu an hali hazırda Türkiye’de 19 ilde kenevir ekimine müsaade edilmiş. Tabi Tarım Bakanlığı bu konu üzerinde yeniden bir çalışma yapıyor. Bu alanları genişletebilir, daraltabilir. Bunlar bakanlığın politikasına kalmış bir şeydir. Hangi iklimde daha iyi yetişir, hangi alan daha verimlidir ve hangi alanları daha iyi kontrol edebiliriz bunların üçünü en iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Tarım Bakanlığı şu anda 30 milyon parselimizde hangi ürün nerede ekildi, hangi ürün hangi durumda hepsini uydudan izleyebiliyor. Sonuçta teknoloji olarak kenevirde yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek seviyedeyiz” diyerek endişe edilecek bir durumun olmadığının altını çizdi.

Uyuşturucu etkisi yok denecek kadar az

Kenevir, ısırgangillere yakın, “Cannabinaceae” familyasına mensup, tek yıllık odunsu bir bitkidir. Anavatanı Asya olan bu bitki, çeşitli yollar izleyerek tüm dünyaya yayılmıştır. Bugün iki alt türü bulunmaktadır. Bunlar; “Cannabis sativa” ve “Cannabis indicadır”. Lif üretimi için kullanılan ve endüstriyel öneme sahip olan cinsi “Cannabis sativa”dır. Diğer türünün narkotik özellikleri nedeniyle tüm dünyada üretimi yasaklanmış bulunmaktadır. Cannabis Sativa Kuzey Avrupa ve Amerika ülkelerinde lif veya tohum elde etmek için geniş ölçüde yetiştirilen bir türdür. Uç kısımlarında %0,3 oranında daha az miktarda aktif madde taşır. Bu nedenle uyuşturucu etkisi çok zayıftır.